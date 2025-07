Operação conjunta resulta em apreensão de drogas no limite entre Suzano e Itaquaquecetuba

Uma operação conjunta realizada pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano e pela GCM de Itaquaquecetuba resultou na apreensão de drogas na região limítrofe entre as duas cidades, na última segunda-feira (30/06). A ação ocorreu na estrada do Marengo, no bairro Cidade Boa Vista, e contou com o empenho das equipes ao longo de todo o dia.

Os agentes atuavam em patrulhamento preventivo no limite entre os municípios, em uma área já conhecida por ocorrências relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Durante a incursão, os agentes avistaram três indivíduos em atitude suspeita. Diante disso, os homens foram abordados e passaram por revista pessoal, porém nada de ilícito foi encontrado com eles. Também foi realizada a consulta de antecedentes criminais, sem apontamentos pendentes.

Apesar de a revista pessoal não ter resultado em flagrante, os guardas ampliaram as buscas pelas imediações. Durante a varredura em uma área de mata próxima, foi localizada uma sacola contendo substâncias entorpecentes e uma quantia em dinheiro. No total, foram apreendidos 180 porções de maconha (330 gramas), 107 de cocaína (107 gramas) e 45 de crack (40 gramas). Além disso, os agentes encontraram R$ 107.

Após a localização das drogas, os três homens foram liberados no local, uma vez que não foi possível estabelecer qualquer vínculo direto entre eles e os entorpecentes encontrados. Todo o material apreendido foi encaminhado ao plantão policial do Distrito Policial do Boa Vista, onde passou por contagem, pesagem e registro de boletim de ocorrência.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância do trabalho integrado e a atuação vigilante das equipes, que têm intensificado as ações em área de limite para combater o tráfico de drogas e aumentar a sensação de segurança. “A cooperação entre Suzano e Itaquaquecetuba reforça o compromisso das GCMs em proteger a população. Essas operações conjuntas são fundamentais para enfraquecer as atividades criminosas nas áreas de limite, que muitas vezes são usadas estrategicamente por traficantes. O trabalho incansável dos nossos agentes reflete o empenho da administração municipal em manter Suzano cada vez mais segura”, afirmou Balbino.