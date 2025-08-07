Operação conjunta termina com dois detidos, apreensão de drogas e 284 abordagens realizadas

A operação “Combate ao Crime”, realizada nesta quarta-feira (06/08) na região de Palmeiras, resultou na prisão de dois indivíduos e 284 abordagens realizadas pela Guarda Civil Municipal (GCM), em parceria com as polícias Civil e Militar.

Com o empenho de mais de cem agentes, somando todas as corporações participantes, a ação conjunta teve foco em bairros da região sul e fiscalizou 106 carros e 92 motocicletas, bem como apreendeu 1,8 quilo de entorpecentes e realizou 49 autuações estaduais. A operação é considerada a maior ofensiva já realizada no distrito neste ano e representa um marco da atual gestão no aumento da sensação de segurança.

Ao longo da força-tarefa, também foram emitidas 28 autuações municipais, quatro recolhas de documentos, uma apreensão de veículo, quatro termos de vistoria da Polícia Ambiental, um boletim de ocorrência da Polícia Militar, dois da Polícia Civil e a fiscalização de uma carga. O trabalho foi acompanhado de perto pelo prefeito Pedro Ishi e pelo secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, que destacaram o sucesso da operação e a importância da união entre as instituições.

“Essa operação representa o compromisso da nossa gestão com a segurança da população, não só do centro e da região norte, mas especialmente da região sul. A atuação integrada entre as forças policiais e a reativação do Conseg (Conselho Comunitário de Segurança) Sul são exemplos claros de que estamos ouvindo e agindo em parceria com a comunidade”, afirmou o prefeito Pedro Ishi. Segundo ele, a escolha da região de Palmeiras como ponto inicial da ação reflete um esforço direto de atendimento às demandas dos moradores.

A operação teve como base o futuro Terminal de Ônibus de Palmeiras Jorge Ueno e mobilizou cerca de 30 agentes da GCM, distribuídos entre viaturas de quatro rodas e motos dos grupamentos Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Canil, Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) e Força Patrulha. A Polícia Militar empregou 29 viaturas, entre carros e motocicletas da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), além de efetivo da Companhia de Ações Especiais da Polícia Militar (Caep) do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (32º BPM/M), e do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR). A Polícia Civil participou com agentes do 1º Distrito Policial de Palmeiras.

Balbino destacou o alinhamento e a maturidade do sistema de segurança de Suzano. “O que estamos fazendo aqui hoje é mostrar que Suzano não aceita a presença do crime em seus bairros. A união entre a GCM, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Conseg Sul simboliza nossa força coletiva em defesa da ordem e da tranquilidade dos suzanenses”, declarou.

Necessidade

A operação foi uma resposta das forças de segurança para as demandas do Conseg da região sul, que retomou os trabalhos neste ano. Durante as ações, o foco dos agentes foi a realização de abordagens em pontos estratégicos de bairros do distrito de Palmeiras. A escolha da área como ponto de partida da operação está diretamente ligada à solicitação dos moradores por maior presença das forças de segurança na região.

O resultado também tem relação direta com um trabalho contínuo da administração municipal em reforçar a estrutura da segurança pública, promovendo a integração entre os órgãos e fortalecendo a presença policial nos bairros. A reativação do Conseg Sul foi instrumento fundamental para canalizar as demandas dos moradores da região e construir soluções coletivas.

Atuação

Com foco em inteligência, integração e presença ostensiva, a Secretaria de Segurança Cidadã já vinha atuando com operações semelhantes, como a “Cidade e Ordem”, que no último fim de semana resultou em interdições e autuações. De acordo com dados da pasta, Suzano registrou quase uma prisão por dia entre janeiro e julho deste ano, sinal claro do impacto positivo das políticas públicas adotadas.

“Estamos colhendo os frutos de uma política de segurança bem estruturada, baseada na confiança entre as instituições e na resposta rápida às demandas da população. A operação reforça o quanto a segurança é uma prioridade na atual gestão”, concluiu o prefeito Pedro Ishi.