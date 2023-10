Operação da Dise de Mogi contra o tráfico de drogas termina com nove presos

Uma investigação da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Mogi das Cruzes culminou na prisão de nove pessoas por tráfico de drogas nesta terça-feira (3) em Mogi e na Zona Leste de São Paulo. As prisões foram realizadas em cumprimento de mandados de prisão. Uma adolescente também foi apreendida.

De acordo com a Polícia Civil, a operação identificou a existência de uma organização criminosa estruturada para realizar o tráfico em vários pontos de Mogi. A organização criminosa foi definida pela Polícia Civil como “sofisticada, com elevado grau de profissionalismo na execução dos crimes perpetrados, pois existiam pessoas distintas para a execução das mais variadas tarefas do grupo”.

Os investigadores descobriram possíveis locais onde as drogas eram armazenadas. Com isso, a Dise de Mogi representou pela concessão de 14 mandados de busca e apreensão e de 12 mandados de prisão temporária junto à 3ª Vara Criminal de Mogi das Cruzes. A Justiça acatou e concedeu os mandados, sendo eles cumpridos nesta terça por policiais de todas as unidades subordinadas à Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes e por equipes do Canil do 32º Batalhão de Policia Militar, que auxiliaram nas diligências, e por policiais do 17º Batalhão de Polícia Militar, que capturaram um dos indivíduos.

Nas buscas, os policiais encontraram farto material para manipular drogas, além de diversas ferramentas e utensílios, duas máquinas de embalar sachês de drogas com capacidade para 100 mil sachês a cada 24 horas, 30 quilos de cocaína capazes de render até 30 mil porções de drogas para o tráfico, quatro veículos utilizados pelo grupo, uma arma de fogo, drogas já embaladas para venda e R$ 2,3 mil em dinheiro trocado.

De acordo com a Polícia Civil, o líder do grupo ainda ostentava “hábitos excêntricos”, como o de colecionar relógios, sendo apreendidas nove peças avaliadas em aproximadamente R$ 20 mil. As investigações prosseguem.