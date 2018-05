Operação da Força Tática e Canil prende traficantes em Suzano

Duas operações desencadeadas pela Polícia Militar (PM) terminaram com a prisão de dois traficantes e a apreensão de dinheiro drogas - cocaína, crack e maconha-, em Suzano. O resultado das ações foi divulgado neste sábado (12).

Segundo a polícia, as operações foram realizadas nessa quinta-feira (10) e tiveram como foco o combate ao tráfico de drogas. A primeira foi na Avenida Paulista, no Jardim Monte Cristo. Policiais da Força Tática tentaram parar três indivíduos. Os suspeitos fugiram, mas foram alcançados. Um deles tentou dispensar uma sacola plástica.

Na ocasião, o cão Judá auxiliou nas buscas. Ao todo, 371 pinos contendo cocaína, 174 porções de maconha e R$ 830 foram apreendidos. Entre os abordados, um deles ficou preso, já que os demais admitiram estarem no local para comprar drogas.

A segunda ação foi realizada na Estrada do Areião. Um homem, de 31 anos, foi abordado. Com ele, os policiais localizaram 155 pinos contendo cocaína e crack, além de 44 porções de maconha. Quanto os entorpecentes, o suspeito admitiu estar comercializando as drogas.