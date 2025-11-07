Operação da GCM de Mogi detém um e apreende mais de 1,2 mil porções de drogas

A Operação Força Azul da Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes foi realizada na noite de quinta-feira (06/11) e resultou na prisão de um suspeito e a apreensão de 1.227 porções de drogas. A equipe do Canil da GCM passou pelas regiões dos bairros Mogi Moderno, Jardim Camila e Vila Natal.

Quando a viatura passava pela rua Paris, na Vila Natal, flagrou vários homens em uma viela fazendo a venda de entorpecentes. Todos fugiram quando perceberam a presença dos guardas e um deles, para tentar se esconder, entrou numa tubulação de esgoto com uma mochila. Os guardas foram atrás e conseguiram detê-lo.

Dentro da mochila, os GCMs encontraram 600 porções de cocaína, 512 de crack e 115 de maconha. O suspeito foi levado pela Guarda à Central de Flagrantes e ficou à disposição da autoridade policial judiciária para as devidas providências. Os entorpecentes também foram entregues à polícia.

Os mogianos podem entrar em contato com a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI) da Prefeitura de Mogi das Cruzes. A ligação é gratuita e funciona 24 horas por dia.