Operação da PM 'Rodovia Mais Segura' termina com 10 pessoas presas no Alto Tietê Ações da corporação têm sido intensificadas no Estado e região

Por Marcus Pontes - da Região 25 JAN 2019 - 10h50

Polícia Militar realizou operação 'Rodovia Mais Segura' em todo o Alto Tietê Foto: Polícia Militar/Divulgação Dez pessoas presas ou apreendidas, cinco foragidos da Justiça recapturados e 209 multas emitidas a motoristas por alguma irregularidade. Os dados fazem parte do balanço divulgado nesta sexta-feira (25) pelo Comando de Policiamento de Área 12 (CPA/M-12) sobre a operação 'Rodovia Mais Segura', realizada entre a quinta-feira e a madrugada de sexta-feira no Alto Tietê. O levantamento mostra ainda que 1,2 mil pessoas foram paradas, em algum dos 20 pontos de bloqueio formados nas rodovias da região. Com isso, 978 veículos (carros e motos) foram fiscalizados. Destes, três eram produto de crime e foram recuperados, para, enfim, serem devolvidos aos verdadeiros proprietários. Segundo o CPA/M-12, ao todo, 306 policiais e 135 viaturas participaram da operação. "Haviam viaturas em 8 pontos de rodovias, perfazendo no total 20 pontos de bloqueio", disse. BALANÇO O comando da PM no Alto Tietê divulgou esta semana outro balanço. Desta vez, o resultado de todos os batalhões (17º BPM/M; 32º BPM/M; e 35º BPM/M). Os números mostram que policiais da região atenderam a 62.554 ocorrências ao longo de 2018. Foram 1.405 flagrantes, totalizando 2.930 maiores presos e 514 adolescentes apreendidos. E 849 foragidos da Justiça foram recapturados. A pesquisa também expõe números expressivos de apreesões. No total, 554 quilos de entorpecentes foram apreendidos pelos batalhões do Alto Tietê. Em relação a armas de fogo, o CPA/M-12 divulgou que 221 foram recolhidas em algum tipo de ocorrência na região.

