Operação da Polícia Civil de Poá localiza nova central de fraudes do auxílio emergencial

A investigação iniciada por policiais civis de Poá contra centrais de fraudes do auxílio emergencial, além de outros tipos de crimes relacionados à movimentações financeiras teve um novo desdobramento. Uma nova central foi encontrada nesta segunda-feira, 4, em uma residência em São Mateus, Zona Leste de São Paulo. Notebooks, hub - roteadores para camuflar o endereço de IP, modens de internet, além de um celular e anotações relacionadas aos golpes foram apreendidos. Uma pessoa é investigada.

A descoberta desta nova central, que estava desligada, é um desdobramento da 'Operação Soffio' desencadeada no final de julho, em que duas pessoas foram presas e um adolescente apreendido sob suspeita de integrar e participar de um grupo criminoso que frauda o auxílio emergencial de beneficiários do Alto Tietê e Capital, além de aplicarem outros tipos de golpes a partir de transações financeiras fraudulentas. Há, ainda, a suspeita de que o grupo negociava armas com o crime organizado, inclusive um armamento de grosso calibre.

Segundo a investigação, a nova central funcionava em um pequeno cômodo. O espaço era moradia de um auxiliar de expedição, de 32 anos. Ele é investigado por suspeita de integrar a quadrilha, tendo participação nos golpes. Anotações e conversas, por meio de um aplicativo de mensagens, foram apreendidas e estão sendo analisadas. Também foram apreendidos dois notebooks, 15 HUBs e 48 modens.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito confirmou ter comprado todos os equipamentos de um indivíduo, o qual está sendo investigado pela polícia como sendo um dos lideres do bando. Para a investigação, o elo entre o investigado, os presos e outros indivíduos demonstra que o grupo tem plena participação no sistema de fraudes, que tem sido registradas tanto na região quanto Capital.

O delegado Eliardo Amoroso Jordão, que comanda a Delegacia Central, frisou que os golpes aplicados pelo bando podem ter causado um prejuízo milionário. As estimativas apontam para mais de R$ 800 mil obtidos de maneira ilegal.

À reportagem, a polícia frisou que "novas ações ocorrerão, tendo como foco os líderes da quadrilha". O caso segue sob investigação.