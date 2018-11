Operação da Polícia Civil prende 11 por envolvimento com o tráfico de drogas

Uma operação da Polícia Civil contra o narcotráfico deteve, nesta segunda-feira (5), 11 pessoas por envolvimento com o crime organizado. Esta é a segunda ação contra a 'célula' de uma facção criminosa. A primeira ação foi na última sexta-feira, quando nove pessoas - sendo oito mulheres - foram presas pelo mesmo crime. O grupo atuava distribuindo drogas nas cidades do Alto Tietê e recolhendo o dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

Desta vez, as prisões foram realizadas em Suzano (Vila Amorim) e Mogi das Cruzes. Investigadores da Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes (Dise), com apoio do Setor de Investigações Gerais (SIG) e o Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), apreenderam cinco quilos de drogas - crack, cocaína e maconha-, R$ 11,3 mil, anotações, celulares e um veículo.

Segundo a investigação, o grupo pode ser ainda maior. Há ainda mandados de prisão em aberto. A polícia, porém, não divulgou quando uma nova ação poderá ser realizada.

Último caso

A última ação da Polícia Civil foi na sexta-feira. Policiais da Dise e Sig prenderam nove pessoas, em Guaianases, Zona Leste de São Paulo. Na ocasião, os investigadores conseguiram encontrar grande quantidade de drogas, celulares (possivelmente sendo de roubos e furtos), munições, além de R$ 52,8 mil.