Operação da Polícia Civil prende suspeito de abusar da irmã e sobrinha

A Polícia Civil de Poá prendeu um homem sob suspeita de estupro e pedofilia. As vítimas são a irmã e a sobrinha. A ação foi realizada nessa terça-feira, 27, durante operação especial, no Jardim Viviane, em Itaquaquecetuba. De acordo com a investigação, um dos crimes teria ocorrido há mais de duas décadas. O mandado de prisão temporária foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Itaquá.

A investigação sobre os crimes sexuais começaram há pouco tempo. Investigadores poaenses deram início a uma espécie de força-tarefa. O objetivo foi o de comprovar as acusações, tendo em vista que, de acordo com relato de uma das vítimas, um dos crimes sexuais ocorreu há cerca de três décadas. Além disso, o suspeito também é acusado de ter abusado da sobrinha, quando ela ainda era criança.

Os depoimentos colhidos e relatórios da investigação foram enviados à 1ª Vara Criminal de Itaquá. Por isto, foi expedido mandado de prisão temporária contra o suspeito. Policiais, então, fizeram campana à espera do homem, que não resistiu à prisão.

Ainda de acordo com a polícia, a tendência é de que novos detalhes da investigação sejam confirmados.