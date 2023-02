Operação da Polícia Militar termina com 13 detidos na região

A “Operação Impacto Integrada do Alto Tietê” resultou em 13 pessoas detidas em todo o Alto Tietê, conforme informou o Comando de Policiamento de Área Metropolitana 12 (CPA/M12).

Reunindo diversas forças de segurança, a operação começou às 6 horas de quarta-feira (15) com o efetivo administrativo e policiais militares da Radiopatrulha. Por volta das 15 horas do mesmo dia, ela foi reforçada com unidades especializadas. As atividades foram concluídas às 3 horas desta quinta-feira (16).

Foram detidos sete procurados da justiça e houve outros sete flagrantes registrados. Além dos sete procurados presos, a Polícia deteve outros seis nos crimes em flagrante e apreendeu outros dois menores.

Os casos em flagrante que entraram no balanço final da operação incluem duas receptações, um furto a comércio, um roubo de veículo, um caso de violência doméstica, um de tráfico de drogas e um roubo a pedestre.

O comandante do CPA/M12, Coronel PM Wagner Giurni Gomes, disse que “o planejamento das ações de patrulhamento é elaborado, principalmente, com base nos registros de fatos criminais verificados”.

Ele solicitou que a população, em caso de crime, acione a Polícia Militar pelo 190 e registre o Boletim de Ocorrência pela Delegacia Eletrônica da Polícia Civil, no link: https://www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br/ssp-de-cidadao/home.

Números da Operação Impacto Integrada do Alto Tietê:

Pessoas abordadas: 1049

Condutores abordados: 924

Automóveis vistoriados: 541

Motocicletas vistoriadas: 377

Caminhões vistoriados: 7

Veículos recolhidos: 39

Motocicletas recolhidas: 13

Autuações de trânsito confeccionadas: 255

Procurados da Justiça capturados: 7

Flagrantes: 7

Presos: 6 (além dos 7 procurados)

Menores apreendidos:2