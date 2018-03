Operação do Deic prende integrantes de facção criminosa em Suzano e Itaquá

Cinco integrantes de uma facção criminosa foram presos nesta quinta-feira (8) por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). As ações foram realizadas em Suzano e Itaquaquecetuba. Na cidade suzanense, a operação conseguiu deter membros do crime organizado, que moravam num condomínio habitacional no Jardim Gardênia Azul. Até o momento, a polícia divulgou que houve apreensões de armas, explosivos, cocaína e documentos relacionados às atividades da facção.

Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e três de prisão. Pelo menos, 50 policiais civis participam da ação, inclusive o Grupo Armando de Repressão a Roubos (Garra), o Grupo Especial de Reação (GER) e o helicóptero Pelicano, da Polícia Civil.

Segundo o Deic, a ação é o início da ofensiva contra membros do crime organizado, que atuam no Alto Tietê, principalmente nas cidades de Suzano e Itaquá. Para o delegado Evandro Luiz Melo Lemos, a investida é uma importante fase para desmantelar a facção criminosa na região. “Esse presos formam um núcleo que atua em roubos, tráfico de drogas e até mesmo em rifas utilizadas na arrecadação de fundos para a organização criminosa”, disse.

Documentos

Além da apreensão de drogas, armas e explosivos, a polícia conseguiu encontrar documentos relacionados à administração da organização criminosa, inclusive relatórios sobre a movimentação de presos no sistema prisional e avaliações sobre desempenho dos membros da facção criminosa. “Todo material nos ajudará a traçar novas estratégias para as próximas ações”, frisou Lemos.