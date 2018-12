Operação do Garra prende quatro por distribuição de cocaína e maconha na região

Policiais do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos) de Guarulhos prenderam quatro pessoas, nesta quinta-feira (13), no Alto Tietê. Os alvos foram integrantes de um grupo criminoso, que age distribuindo e vendendo cocaína e maconha na região. As ações aconteceram em Itaquaquecetuba e Suzano.

A investigação se iniciou há aproximadamente quatro meses. Policiais do departamento de elite da Polícia Civil teríam flagrado dois caminhões parados em um terreno, em Guarulhos, na Estrada do Bonsucesso. Ao verificarem, os agentes flagraram cinco pessoas. Alguns indivíduos foram presos. E foi justamente após a prisão deles que um fato despertou a suspeita: todos tentaram dispensar os celulares, um até chegou a pisar em cima e quebrá-lo parcialmente.

Após decisão da Justiça, os policiais descobriram uma rede de conversas envolvendo cerca de 14 pessoas. Destas, um seria o chefe do bando, que é membro de uma facção criminosa, e está preso em Presidente Venceslau, interior de São Paulo - presídio onde está a cúpula de uma das maiores organizações criminosas do País. As escultas também identificaram a participação da esposa do chefe do bando. Ela foi alvo de mandado nesta quinta-feira, porém, não foi encontrado por estar de férias na Disney, nos Estados Unidos (EUA).

A operação de hoje conseguiu prender quatro pessoas e apreender cerca de 4 quilos em entorpecentes e uma carga - não divulgada. Segundo a investigação, os policiais descobriram que parte desse grupo criminoso preso agia numa espécie de rede de venda e distribuição de cocaína e maconha, principalmente em regiões como Vila Virgínia (Itaquá) e Vila Varela (Poá).

De acordo com policiais do Garra, a segunda fase da operação deve iniciar o quanto antes. Agora, o foco será alvos em Guarulhos.