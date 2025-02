Operação do MP mira suspeito de envolvimento em ataque contra Delegacia de Suzano em 2006

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), realizou, na manhã desta quinta-feira (27), a Operação Nairóbi, em Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Suzano. A ação mira integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) com atuação na Zona Leste de São Paulo e no Alto Tietê. Os mandados foram deferidos pela 3ª Vara Criminal de Mogi das Cruzes.

Um dos alvos da operação, de acordo com o MP, é um homem envolvido no ataque contra a Delegacia de Polícia Central de Suzano, em 2006, realizado pela facção criminosa. Ele é apontado como um dos líderes do “salve geral” do PCC que aterrorizou São Paulo no mesmo ano.

O DS apurou, junto ao MP, que o homem está preso desde o dia 10 de janeiro por uso de CNH falsa. De acordo com a entidade, ele teve participação importante nos ataques do PCC e isso permitiu sua identificação em um triplo homicídio em Itaquá, ocorrido em 2001. Ele foi condenado a 38 anos de prisão, mas respondia o processo em liberdade, quandio acabou detido pelo uso de documentação falsa.

Ataques do PCC

Na ocasião, um grupo com cerca de oito homens deram mais de 50 tiros de fuzil contra a Delegacia. Ninguém se feriu. O objetivo era resgatar o homem, que havia sido preso em Diadema, meses antes do atentado, e seria interrogado na Delegacia de Suzano.

Os ataques da facção criminosa, ocorridos entre os dias 11 e 21 de maio de 2006, resultaram na morte de mais de 500 pessoas em todo o Estado, sendo 59 agentes públicos.