Operação em Mogi fecha três estabelecimentos de peças de veículos

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realizou na manhã desta quinta-feira (04/12) uma operação integrada entre a Guarda Civil Municipal, o Departamento de Fiscalização de Posturas e as Polícias Militar e Civil para combater o comércio irregular de peças de desmonte de veículos.

A equipe passou pelos bairros Mogi Moderno, Jundiapeba, Oropó, Braz Cubas, Jardim Camila, Mogilar, Jardim Santos Dumont II, Vila São Sebastião, Jardim Universo, Jardim Santa Teresa e São João. Foram fiscalizados 14 estabelecimentos do setor. Destes, dois tiveram as suas atividades paralisadas por falta de licenciamento e um foi fechado por expor para venda peças sem etiquetas que comprovem a sua procedência.

Os que estavam sem licença para funcionar ficam na avenida Japão. O do terceiro caso fica no Jardim Santa Tereza e o responsável pelo estabelecimento foi conduzido para a delegacia, onde permaneceu à disposição da autoridade de plantão para as devidas providências.

“Organizamos essa operação em parceria com a Polícia Civil e a PM para combater a venda de peças de carros e motocicletas sem procedência, porque isso também inibe os crimes de furto e roubo de veículos, já que os criminosos passam a não ter para quem vender os produtos que tiram das vítimas. Estamos fechando o cerco em toda a cidade nos mais diversos tipos de crime”, afirma Gilberto Ito, secretário municipal de Segurança de Mogi.

Estrutura

Para esta operação, a Prefeitura disponibilizou cinco viaturas do Departamento de Fiscalização de Posturas, dez agentes de fiscalização, seis viaturas da Guarda Civil Municipal, 15 guardas e o Canil da GCM.

A população pode fazer denúncias ou solicitar a presença da GCM pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que funciona 24 horas por dia.

