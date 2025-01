Operação fecha três adegas, acaba com pancadão e prende suspeito

A Guarda Civil Municipal (GCM), o Setor de Fiscalização de Posturas e a Vigilância Sanitária de Suzano realizaram na madrugada de sábado (25/01) a operação “Cidade e Ordem” em parceria com a Polícia Militar, o Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdicas). A iniciativa resultou na autuação e fechamento de três adegas e penalização de um bar por infringirem leis municipais e estaduais, além de prisão de um suspeito de roubo e recuperação de uma motocicleta.

A primeira parte da operação começou ainda na noite de sexta-feira (24/01), por volta das 22h40. As equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e da Força Patrulha, bem como os demais órgãos municipais e a Polícia Militar, se deslocaram até a rua Presidente Nereu Ramos, na região central, e flagraram uma adega permitindo o consumo de bebidas alcoólicas em via pública, interferindo na circulação de carros e pedestres. O local foi fechado e o proprietário multado por obstrução da rua.

Próximo ao local, na rua General Francisco Glicério, outra adega foi flagrada cometendo várias irregularidades. O estabelecimento, que tinha licença para apenas comercializar itens fumígenos, permitia que os clientes utilizassem narguilé em ambiente fechado, desrespeitando a Lei Antifumo (13.541/09). Além disso, os donos do local também obstruíam a passagem de pedestres instalando tambores na calçada. A Vigilância Sanitária aplicou duas autuações e o Setor de Fiscalização de Posturas recolheu os tambores. O local foi fechado em seguida.

Um terceiro estabelecimento, que fica em frente a uma das adegas, também foi fiscalizado pelas equipes, pois desrespeitava a Lei Antifumo e permitia que uma mesa com duas cadeiras ficasse na calçada obstruindo a circulação. Os materiais foram recolhidos pelas equipes do Departamento de Posturas e o proprietário foi multado pela Vigilância Sanitária.

Já nas primeiras horas deste sábado, as equipes foram em direção à Vila Fátima, na região sul. No local, os agentes se depararam com um pancadão clandestino ocorrendo na via pública. Cerca de 60 pessoas que participavam da festa foram abordadas, entre elas sete adolescentes com idades entre 13 e 17 anos.

Ainda no local, os agentes averiguaram as motocicletas utilizadas pelos frequentadores e constataram que uma delas era produto de roubo e que o suspeito pelo crime conduzia o veículo. Ele foi levado para a Delegacia Central de Suzano e a moto foi devolvida ao proprietário. O Conselho Tutelar foi acionado para liberação dos adolescentes junto aos responsáveis legais e os demais frequentadores também foram liberados. A adega que promovia o baile clandestino foi autuada e fechada em seguida.

O secretário de Segurança Cidadã, Francisco de Assis Balbino, avaliou a operação como positiva. “Todos os agentes da prefeitura atuaram para restabelecer a ordem, não só nos estabelecimentos, mas também na via pública. No caso da Vila Fátima, já havia denúncias e ao menos cinco ações realizadas pelas nossas equipes, uma delas inclusive com a apreensão de entorpecentes. Parabenizo a todos pela ação exitosa que tivemos nesta noite e, em nome do capitão (André Vieira) Cavallari, agradeço à Polícia Militar por contribuir com mais essa ação”, declarou o chefe da pasta.