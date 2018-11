Operação Finados nas estradas da região será encerrada neste domingo

A Operação Finados 2018 nas rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), iniciada na quinta-feira (1), será encerrada neste domingo (4).

Além da tradicional intensificação das atividades operacionais, tais como monitoramento de tráfego e fiscalização, o DER segue neste sábado (3) com esquema de gerenciamento especial para prevenção de eventuais ocorrências que envolvam causas naturais, como alagamentos ou deslizamentos de terra.

Integram a Operação Finados 2018 as rodovias Manoel Hyppólito Rego (SP 055), Padre Manoel da Nóbrega (SP 055), Dom Paulo Rolim Loureiro (SP 098), Oswaldo Cruz (SP 125), Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123) e Raposo Tavares (SP 270).

Neste sábado (3), a movimentação começou a aumentar após o horário do almoço por volta das 14 horas, permanecendo até as 22 horas. No retorno neste domingo, 4/11, o fluxo de veículos deverá ser alto das 9h às 24h.

Informações sobre as condições do trânsito nas estradas envolvidas na operação poderão ser consultadas por meio dos boletins publicados pelo DER no site www.der.sp.gov.br e pelo Twitter (@_dersp).