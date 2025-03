Operação Força Azul apreende quase 1,5 mil porções de drogas, captura procurado e detém suspeitos

A primeira edição da Operação Força Azul prendeu três pessoas e apreendeu quase 1,5 mil porções de entorpecentes. A ação foi realizada pela Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes entre a tarde desta quinta-feira (27/03) e a madrugada desta sexta-feira (28/03), com foco no distrito de Jundiapeba e algumas regiões de Braz Cubas.

A Operação Força Azul foi lançada durante a cerimônia de incorporação de 64 novos guardas civis municipais ao patrulhamento nas ruas da cidade, realizada nesta quinta-feira, no Largo da Feira de Jundiapeba, com a presença da prefeita Mara Bertaiolli. A ação ampliará a presença na corporação nos bairros da cidade e atenderá todas as regiões da cidade, de acordo com uma programação de intervenções.

“A Guarda Civil Municipal tem um papel importante no sistema de segurança de Mogi das Cruzes e, com a Operação Força Azul, reforçamos o trabalho de patrulhamento nos bairros, ampliando a sensação de segurança da população e combatendo a criminalidade. A primeira etapa deste trabalho teve um resultado bastante positivo, com apreensão de grande quantidade de entorpecentes e prisões”, afirmou o secretário municipal de Segurança, Gilberto Ito.

Nesta primeira edição, um homem procurado pela Justiça foi capturado. Além disso, os guardas civis municipais registraram um flagrante de tráfico de drogas, com a prisão de um suspeito, e de desrespeito à medida protetiva, em que o acusado também foi detido. Os três foram apresentados à Central de Flagrantes da Polícia Civil e ao 4º Distrito Policial, em Jundiapeba, e ficaram à disposição da Justiça.

Durante a operação também foram apreendidas 1.486 porções de entorpecentes, sendo 557 de maconha, 499 de cocaína, 418 de crack, 6 de lança perfume e 6 de ecstasy. Um celular também foi apreendido e uma motocicleta foi localizada.

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes conta com 302 guardas civis. A corporação mantém o patrulhamento em todas as regiões do município, em um trabalho conjunto com a Polícia Militar. O trabalho também compreende o monitoramento com câmeras, por meio do Centro de Operações Integradas (COI), além de grupamentos específicos, como a Ronda Escolar, Patrulha Rural, Patrulha Maria da Penha, Patrulha Ambiental, Canil, Rondas Ostensivas com Motos (ROMO) e Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.