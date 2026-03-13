Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Operação Força Azul da GCM de Itaquá desarticula 27 casas-bomba no Marengo desde 2021

Atuação permanente reforça a segurança no bairro e enfraquece o tráfico de drogas

13 março 2026 - 09h30Por de Itaquá
Operação Força Azul da GCM de Itaquá desarticula 27 casas-bomba no Marengo desde 2021Operação Força Azul da GCM de Itaquá desarticula 27 casas-bomba no Marengo desde 2021 - (Foto: Divulgação)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba tem intensificado as ações de segurança no Parque Residencial Marengo. Desde 2021, as operações realizadas pela Força Azul resultaram na desarticulação de 27 casas-bomba, imóveis utilizados por organizações criminosas para o armazenamento e distribuição de drogas.

A presença constante das viaturas no bairro faz parte de uma estratégia que inclui rondas ostensivas ampliando a segurança e o controle da região. “A Força Azul é uma estratégia permanente de enfrentamento ao crime. A desarticulação dessas casas-bomba representa um duro golpe contra o tráfico, pois atinge diretamente a logística das organizações criminosas”, explicou o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.
 
As operações foram realizadas em uma área que, anteriormente, era marcada pela atuação de grupos ligados ao tráfico de drogas e à prática conhecida como “tribunal do crime”. Com o avanço das ações da GCM, vários pontos de tráfico foram fechados e estruturas criminosas desmobilizadas, causando prejuízo ao crime organizado.

O trabalho contínuo da corporação tem contribuído para aumentar a segurança dos moradores e reforçar o combate à criminalidade no município. “Temos a missão de garantir segurança e tranquilidade para a população. A atuação firme da GCM mostra que o crime não terá espaço em Itaquá. Seguiremos investindo em estrutura e presença nas ruas para proteger os moradores”, afirmou o prefeito Eduardo Boigues.

“Esse resultado é fruto de planejamento. A gestão municipal tem trabalhado de forma estratégica para fortalecer a segurança e garantir qualidade de vida aos moradores”, completou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

Denúncias podem ser feitas pelo 153, (11) 4753-1108/1421/1274, 4642-4659 e pela ouvidoria (itaquaquecetuba.sp.gov.br/ouvidoria), auxiliando no trabalho das forças de segurança e na manutenção da ordem no município.

