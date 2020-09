Operação Força Total apreende cerca de 16 quilos de drogas, prende três e captura dois procurados pela Justiça

A Operação Força Total, realizada na sexta-feira (25) pela Polícia Militar (PM) em Mogi das Cruzes, resultou na apreensão de aproximadamente 16 quilos de drogas, prisão de três suspeitos, capturação de dois procurados pela Justiça, além de autuações de trânsito.

Durante a ação houve dois casos de destaque. O primeiro foi atendido pela equipe do 1° Pelotão de Canil. Em uma mata, localizada na Travessa Dino Evangelista da Costa, foram abordados três suspeitos. Com cada um deles foi encontrado grande quantia de dinheiro. Na sequência, com ajuda da equipe do canil, foi localizado uma sacola enterrada no chão. Nela, havia cerca de um quilo de papelotes de maconha.

O segundo caso aconteceu na Vila Cléo e no Jardim Planalto. Uma equipe da Força Tática receberam denúncia sobre um possível ponto de tráfico de drogas em um dos bairros. No local, prenderam um indivíduo com drogas. O suspeito informou onde ficaria o ponto de abastecimento. Os policiais foram até o local, onde prenderam mais dois suspeitos e outros 15 quilos de drogas. O local servia como distribuição de drogas.

A comandante da operação, capitã Elionay, avaliou a ação como um sucesso. "Além desses dois casos, tivemos a captura de dois procurados pela Justiça, e autuações de trânsito, como remoção de veículos", frisou.

As ocorrências foram apresentadas pela central de flagrantes de Mogi.