Operação Forças de Segurança apreende entorpecentes e fortalece trabalho integrado em Mogi

A Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil realizaram nesta quarta-feira (02/04) a Operação Forças de Segurança, com ações em diversas regiões de Mogi das Cruzes. O trabalho fortalece as ações integradas entre as corporações e apreendeu 362 porções de entorpecentes, além de fiscalizar veículos e pessoas.

A ação foi iniciada logo após a reativação da base da Guarda Civil Municipal na praça Oswaldo Cruz, no Centro. Cerca de 60 agentes de segurança e 40 viaturas participam da ação.

Foram apreendidas 178 porções de cocaína, 112 porções de maconha e 72 porções de crack. Além disso, 115 pessoas foram abordadas para averiguação e 58 veículos foram fiscalizados - dez autuações de trânsito foram emitidas.

“O trabalho integrado entre a Guarda Civil Municipal e as Polícias Militar e Civil foi intensificado desde o início deste ano, trazendo bons resultados para a percepção de segurança da população. Mais uma vez, foi alcançado um resultado positivo, principalmente com a apreensão de entorpecentes”, destacou o secretário municipal de Segurança, Gilberto Ito.

Ele lembrou que, nas últimas semanas, outras operações de destaque foram realizadas pela Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes. No dia 14 de março, a Operação Divisa Azul atendeu a região do Jardim Margarida, Jardim Piatã e Residencial Novo Horizonte, em parceria com as corporações de Suzano e Itaquaquecetuba, que atuaram nos bairros localizados nos seus municípios. Já no dia 27 de março, a Operação Força Azul levou mais segurança para Jundiapeba e bairros do Distrito de Braz Cubas.

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.