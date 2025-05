'Operação Fronteiras' estoura 'casa bomba' e apreende drogas

A “Operação Fronteiras”, realizada pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano em parceria com a GCM de Mogi das Cruzes e as Polícias Civil e Militar, recuperou um caminhão roubado, apreendeu duas motocicletas e uma retroescavadeira, estourou uma casa bomba e apreendeu mais de dez quilos de entorpecentes na última quinta-feira (16/05) em vários pontos dos dois municípios. A ação, que ocorreu entre 15 e 21 horas, também frustrou um crime ambiental e reforçou o combate à criminalidade nas cidades que integram o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+).

Participaram da ação 61 agentes distribuídos em 28 equipes pelo núcleo de Suzano, que reforçou a segurança local e também em Mogi das Cruzes, Salesópolis, Santa Branca e Guararema. A operação teve como foco o reforço no policiamento, a repressão ao tráfico de drogas, a recuperação de veículos roubados ou furtados e o aumento da sensação de segurança da população.

O balanço da operação, divulgado nesta sexta-feira (16/05), mostrou resultados expressivos. Durante as ações, também foi registrado um flagrante de tráfico de drogas e outro de crime ambiental. Além da casa bomba, os agentes encontraram entorpecentes em outra ocorrência. As equipes ainda abordaram 237 pessoas e vistoriaram 56 automóveis e 67 motocicletas. Além disso, foram lavradas 11 infrações de trânsito. Uma prisão em flagrante de um autor de feminicídio também foi realizada pela operação.

Segundo o secretário municipal de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco Balbino, a operação comprova a eficácia da atuação integrada entre os órgãos de segurança. “Essa operação é um marco do trabalho conjunto entre as forças de segurança da nossa região. A articulação e o compartilhamento de informações entre guardas municipais, policiais militares, policiais civis e agentes de trânsito resultaram em uma resposta rápida e eficaz contra o crime. Nosso foco é justamente atuar com inteligência e presença nas áreas mais sensíveis, e os resultados falam por si”, afirmou o secretário.

A “Operação Fronteiras” foi dividida em três núcleos operacionais. O núcleo Suzano concentrou-se nas cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Salesópolis, Santa Branca e Guararema. O núcleo Guarulhos abrangeu os municípios de Guarulhos, Itaquaquecetuba, Arujá, Mairiporã e Santa Isabel. Já o núcleo Ferraz de Vasconcelos focou suas ações em Ferraz e Poá. A definição das áreas de atuação teve como base estatísticas criminais e informações fornecidas pelos setores de inteligência das forças de segurança.

A concentração inicial das equipes ocorreu em pontos estratégicos previamente definidos. Em Suzano, a operação teve início no Largo da Feira, que fica na região central da cidade. Além das abordagens a suspeitos, a operação realizou saturações em áreas de risco, fiscalizações e bloqueios em pontos estratégicos, com apoio do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana. Balbino destacou que o trabalho conjunto das forças de segurança é essencial para garantir uma atuação mais eficiente e abrangente. “Estamos mostrando que é possível unir forças e atuar de forma coordenada em uma região tão dinâmica quanto o Alto Tietê. O que nos move é o bem-estar da população e o combate firme à criminalidade. A ‘Operação Fronteiras’ é uma demonstração clara de que nossas instituições estão alinhadas nesse propósito”, finalizou.