Operação Hospedagem Segura interdita e notifica estabelecimentos irregulares em Mogi

O Departamento de Fiscalização de Posturas de Mogi das Cruzes realizou na última sexta-feira (dia 27/06) a Operação Hospedagem Segura - Fase 2 e vistoriou estabelecimentos localizados no Centro da cidade para verificar a documentação e as condições sanitárias destes espaços. O trabalho contou com o apoio da Guarda Civil Municipal e faz parte das ações desenvolvidas pela Prefeitura de Mogi das Cruzes para a revitalização da região central e segurança da população.

Ao todo, cinco estabelecimentos foram vistoriados pelas equipes da Secretaria Municipal de Segurança: 02 estavam fechados, já notificados anteriormente para paralisar as atividades; 01 foi autuado por atuar sem licenciamento, mesmo após notificação prévia; 01 estabelecimento teve as atividades paralisadas por ausência de licenciamento e outro foi interditado exclusivamente por irregularidades sanitárias.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza uma série de ações para garantir a revitalização e melhoria da segurança na região central da cidade.

No início de abril, a Prefeitura de Mogi das Cruzes reativou a base da Guarda Civil Municipal, na praça Oswaldo Cruz. O local foi totalmente recuperado pela administração municipal- a base da Guarda Civil Municipal funciona 24 horas por dia, com pelo menos dois guardas civis municipais. Além do atendimento ao público, eles também atuam no monitoramento da região central.

Uma viatura também foi designada para o local, tornando o atendimento das ocorrências mais rápido e eficiente.

A administração municipal também ampliou as rondas realizadas pela Guarda Civil Municipal na região central para reforçar a segurança dos moradores, comerciantes e da população que circula pelo local.

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.