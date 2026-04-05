Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 05 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 04/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Operação Impacto apreende mais de 3 quilos de drogas em Mogi

Foram apreendidas 957,3 gramas de cocaína, 808,1 de maconha e 1.301,9 de crack

03 abril 2026 - 09h23Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Foram apreendidas 957,3 gramas de cocaína, 808,1 de maconha e 1.301,9 de crackForam apreendidas 957,3 gramas de cocaína, 808,1 de maconha e 1.301,9 de crack - (Foto: Divulgação)

A Operação Impacto contra Tráfico de Drogas apreendeu, nesta quinta-feira (2), mais de 3 quilos de drogas na Rua São Joaquim, na Vila Natal, em Mogi das Cruzes. Ao todo, foram apreendidas 957,3 gramas de cocaína, 808,1 de maconha e 1.301,9 de crack. Além disso, também foram levados à Central de Polícia Judiciária uma marreta, um facão, uma balança de precisão e diversos eppendorfs.

A ação foi realizada por equipes da Força Tática e da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam).

Na data, os policiais entraram uma área de mata conhecida como “Assombração”, rota frequentemente utilizada para fuga. No local, três indivíduos foram surpreendidos fracionando drogas para comercialização. Ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos empreenderam fuga, abandonando sacolas contendo diversos entorpecentes e materiais utilizados para o preparo e embalagem das drogas.

Dois dos indivíduos conseguiram ser abordados, mas o terceiro conseguiu fugir. Questionados, os abordados confessaram que estavam no local onde os materiais foram encontrados, porém negaram a prática de tráfico de drogas. Diante dos fatos, os indivíduos e todo o material apreendido foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bombeiros controlam incêndio em residência na Vila Amorim, em Suzano
Polícia

Bombeiros controlam incêndio em residência na Vila Amorim, em Suzano

Rodovia Mogi-Bertioga tem lentidão no feriado; 40 mil veículos passaram pela rodovia até agora
Polícia

Rodovia Mogi-Bertioga tem lentidão no feriado; 40 mil veículos passaram pela rodovia até agora

Investimento em obras estruturais reforçam o abastecimento de água e aumentam a resiliência hídrica
Região

Investimento em obras estruturais reforçam o abastecimento de água e aumentam a resiliência hídrica

Polícia apreende 1,5 quilo de drogas em Ferraz
Polícia

Polícia apreende 1,5 quilo de drogas em Ferraz

Motociclista morre atingido por um caminhão em Itaquá
Polícia

Motociclista morre atingido por um caminhão em Itaquá

Furto de energia em açougue em Itaquá causa prejuízo de mais de R$ 20 mil
Polícia

Furto de energia em açougue em Itaquá causa prejuízo de mais de R$ 20 mil