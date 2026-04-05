Operação Impacto apreende mais de 3 quilos de drogas em Mogi

A Operação Impacto contra Tráfico de Drogas apreendeu, nesta quinta-feira (2), mais de 3 quilos de drogas na Rua São Joaquim, na Vila Natal, em Mogi das Cruzes. Ao todo, foram apreendidas 957,3 gramas de cocaína, 808,1 de maconha e 1.301,9 de crack. Além disso, também foram levados à Central de Polícia Judiciária uma marreta, um facão, uma balança de precisão e diversos eppendorfs.

A ação foi realizada por equipes da Força Tática e da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam).

Na data, os policiais entraram uma área de mata conhecida como “Assombração”, rota frequentemente utilizada para fuga. No local, três indivíduos foram surpreendidos fracionando drogas para comercialização. Ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos empreenderam fuga, abandonando sacolas contendo diversos entorpecentes e materiais utilizados para o preparo e embalagem das drogas.

Dois dos indivíduos conseguiram ser abordados, mas o terceiro conseguiu fugir. Questionados, os abordados confessaram que estavam no local onde os materiais foram encontrados, porém negaram a prática de tráfico de drogas. Diante dos fatos, os indivíduos e todo o material apreendido foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram à disposição da Justiça.