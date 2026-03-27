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Jornal Diário de Suzano - 27/03/2026
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Polícia

Operação "Impacto Força Total" resulta em prisões e apreensão de arma

Três indivíduos procurados pela Justiça foram capturados

27 março 2026 - 09h16Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Os policiais localizaram um revólver calibre 38, acompanhado de oito munições do mesmo calibreOs policiais localizaram um revólver calibre 38, acompanhado de oito munições do mesmo calibre - (Foto: Divulgação)

A operação “Impacto Força Total”, da Polícia Militar, deflagrada nesta quinta-feira (26) em Mogi das Cruzes, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis, resultou na abordagem de 253 pessoas. Ainda, foi feita a fiscalização de 50 automóveis e 73 motocicletas.

Foram registrados 23 autos de infração de trânsito, sendo 12 municipais e 11 estaduais. Além disso, duas motocicletas foram apreendidas e levadas ao pátio.

As equipes da Polícia Militar ainda conseguiram capturar três indivíduos procurados pela Justiça. 

Já no campo de apreensões, os policiais localizaram um revólver calibre 38, acompanhado de oito munições do mesmo calibre, retirando uma arma de fogo de circulação.

A ação foi coordenada pelo 17º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, por meio das equipes da Força Tática, ROCAM, com o objetivo de intensificar o policiamento e coibir a criminalidade. A ação contou com ampla mobilização das equipes nas ruas.