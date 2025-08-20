Operação interdita comércio no Miguel Badra por perturbação de sossego

A Prefeitura de Suzano e a Polícia Militar realizaram uma operação conjunta na última terça-feira (19/08) para interditar um comércio por conta de perturbação de sossego, em cumprimento a uma determinação do Ministério Público de São Paulo.

Desta vez, o trabalho foi direcionado a um ponto que funcionava na avenida Miguel Badra, onde foi detectado também falta de documentação para funcionamento e descarte de esgoto sanitário em Área de Proteção Ambiental (APA), além de parcelamento ilegal do solo.

Em virtude do conjunto de irregularidades que tinham relação com distintas pastas da administração municipal, participaram deste trabalho integrantes da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, com agentes da Guarda Civil Municipal (GCM); da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com a equipe da Fiscalização e Controle Ambiental; da Secretaria Municipal de Governo, com o departamento de Fiscalização de Posturas; e da Secretaria Municipal de Saúde, com a Vigilância Sanitária.

Por parte das forças estaduais, participaram agentes da Polícia Militar Ambiental e da 4ª Companhia do 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano. A mobilização deu sequência a um conjunto de operações que têm como objetivo a verificação das condições de funcionamento em comércio de bebidas da cidade, incluindo bares e adegas, para evitar a prática de perturbação de sossego.

Outras ações

Na semana passada, entre a noite de sexta-feira (15/08) e a madrugada de sábado (16/08), a GCM conduziu mais uma edição da operação “Cidade e Ordem” para reforçar a fiscalização de bares e adegas, desta vez no distrito de Palmeiras e na região central, chegando aos bairros Jardim Brasil, Parque Buenos Aires, Vila Fátima e Cidade Edson. A ação resultou na abordagem a 20 munícipes, três autos de infração e duas notificações por irregularidades no funcionamento de um estabelecimento.

Nos dois primeiros dias de agosto, a mesma iniciativa focou na região norte, quando alcançou os bairros Cidade Miguel Badra, Jardim Alterópolis e Cidade Boa Vista. Este trabalho resultou no fechamento de três estabelecimentos, aplicação de multas e orientações a comerciantes e frequentadores.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou que as operações têm proporcionado mais tranquilidade para a população. “Estamos atentos às denúncias e cumprindo as determinações do Ministério Público para preservar que os moradores não sejam incomodados com o funcionamento ilegal do comércio de bebidas. Agimos para esclarecer a situação de cada um e realizar as verificações necessárias, de forma que sejam aplicadas as penalidades devidas”, ressaltou Balbino.

Os munícipes podem realizar denúncias relacionadas à perturbação de sossego por meio da Ouvidoria Municipal, pelo contato 0800-774-2007.