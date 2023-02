Operação lacra 5 estabelecimentos em Poá

O Departamento de Fiscalização de Posturas de Poá, com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar (PM), realizou na última sexta-feira (04/02), a "Operação Taciturno". Durante a ação cinco estabelecimentos foram lacrados por falta de documentação obrigatória e outros dez foram orientados e notificados.

De acordo com o diretor do Departamento de Fiscalização, Carlos Souza, a operação teve o objetivo de verificar as documentações de cada estabelecimento. "Nosso foco é garantir que estes locais prestem um serviço de excelência para a população. Desta forma, é necessário estar em dia com as leis e normas de funcionamento, somente assim será possível garantir a segurança dos munícipes", disse.

Segundo informações do Departamento, os bares e adegas foram lacrados por falta de alvarás de funcionamento, licença da Prefeitura, Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros (CLCB) e laudo de vedação acústica, além de responderem pela contravenção penal de perturbação do sossego. Os estabelecimentos notificados tem o prazo de até cinco dias úteis para darem início aos trâmites de regularização da sua documentação.