Operação no Boa Vista mobiliza policiais do Choque, PM e Bombeiros

ATUALIZADO ÀS 16H37

Uma operação policial em um condomínio localizado na Estrada do Marengo, no bairro Cidade Boa Vista, mobilizou tropas de choque, PM e Bombeiros e resultou na morte de dois bandidos, dois presos, mas também no óbito de um PM e outro que foi baleado

Em uma live de um morador do condomínio é possível ver muitos policiais no estacionamento do local. Teve uso de gás lacrimogênio.

O DS segue no local e apurando mais informações. Segundo o sargento da PM, Simões, ao programa Brasil Urgente, um dos bandidos era procurado pela Interpol.