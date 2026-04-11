'Operação Noite Tranquila': GCM de Ferraz faz ação contra perturbação do sossego

A Secretaria de Segurança Urbana de Ferraz de Vasconcelos, em uma ação conduzida pela Guarda Civil Municipal (GCM), realizou na noite desta sexta-feira (10/04) mais uma "Operação Noite Tranquila".

A ação mirou os comércios com histórico de perturbação do sossego e ocorreu por diversos pontos da cidade. Adegas e tabacarias foram fiscalizadas pelos agentes.

De acordo com o comandante da GCM, Cleverson Ramos, a ação atende a recorrentes denúncias de perturbação de sossego e obteve um resultado satisfatório: "Nosso objetivo é estabelecer a ordem e garantir que o cidadão de bem possa descansar, sem problemas com som demasiadamente alto".

Na operação desta madrugada foram interditadas três adegas e apreendidas três motos que estavam irregulares e realizando manobras perigosas.

As adegas interditadas foram na Vila Cristina, Vila Mariana e Vila Correa. "No caso da adega da Vila Mariana o proprietário foi conduzido para Delegacia por desobediência. Na tabacaria e adega da Vila Corrêa, o dono foi conduzido para Delegacia, pois foram localizados menores de idade no interior do estabelecimento. Foram realizadas averiguações a mais de 40 pessoas", completou.