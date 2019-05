Operação ‘Polícia Civil Por Elas’ cumpre mandados contra agressores de mulheres em Mogi

Mogi das Cruzes foi a única cidade do Alto Tietê a ser alvo da operação 'Polícia Civil Por Elas'. O objetivo foi o de cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra autores de crimes envolvendo violência contra a mulher. O balanço das atividades deve ser divulgado nesta quarta-feira, 15.

Também foram alvo da operação as cidades de Carapicuíba, Diadema, Franco da Rocha, Guarulhos, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo e Taboão da Serra. No total, 131 policiais buscam cumprir 76 mandados de prisão e sete de busca e apreensão.

O trabalho desenvolvido pelas delegacias dessas cidades é coordenado pela Unidade de Inteligência Policial (UIP), do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro).

SP MAIS SEGURO

A Polícia Militar desencadeou nesta quarta-feira, a 11ª edição da Operação São Mais Seguro. A ação tem como finalidade garantir a continuidade da redução dos indicadores criminais, aumentando a presença ostensiva para melhorar a percepção de segurança das pessoas e combater o crime organizado no Estado.