Operação policial descobre fraude de energia em loja de calçados na região central de Mogi

Uma operação policial realizada na última sexta-feira (9), com o apoio da EDP, distribuidora elétrica do Alto Tietê, flagrou a prática de fraude de energia em uma loja de calçados, localizada na Rua Dr. Deodato Wertheimer, centro de Mogi das Cruzes.

No estabelecimento, os técnicos da EDP identificaram a ausência de uma unidade consumidora e a ligação direta de energia para o local. O proprietário da loja foi encaminhado ao 1º DP de Mogi das Cruzes e deve responder pelo crime de furto, previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro.

Além do processo criminal, o proprietário terá que arcar com a cobrança da energia não faturada durante o período da irregularidade, conforme regra da Resolução da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Combate às práticas ilegais

A EDP segue investindo esforços em operações antifraude em toda sua área de concessão. A concessionária utiliza, por exemplo, recursos de inteligência artificial baseada em algoritmos para refinar a busca por práticas de roubo de energia, além de soluções de blindagem mecânica para instalações de grandes cargas que fraudam energia.

Os trabalhos acontecem em parceria com órgãos públicos, como a Polícia Civil e Militar. As ligações clandestinas trazem não só prejuízo financeiro como também altos riscos à segurança para quem pratica e para a população do entorno, que pode sofrer com a falta ou intermitência do fornecimento dentro de casa ou na rua.

De acordo com as normas da Aneel, a composição do valor da tarifa de energia também leva em conta as perdas elétricas. Desta forma, o custo da energia usada irregularmente pelas pessoas que cometem esse crime é parcialmente repassado a todos os usuários da rede.