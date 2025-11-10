Operação resulta em duas prisões por tráfico e apreensão de 7,6 quilos de entorpecentes

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou uma operação conjunta com a Polícia Militar, na última sexta-feira (07/11), que resultou na prisão de dois indivíduos por tráfico de drogas e na apreensão de 7,6 quilos de entorpecentes e de R$ 4,6 mil. Os flagrantes ocorreram na rua Germano Fiamini, no Jardim Colorado, e na estrada do Lago, no distrito de Palmeiras.

O trabalho, que também combateu o roubo a transeuntes e o roubo e furto de veículos, alcançou, além dos bairros citados, o Cidade Miguel Badra, garantindo abordagem a 57 pessoas, 13 motos e nove carros, além da aplicação de oito Autos de Infração de Trânsito (AIT).

A atuação mobilizou 25 agentes e oito viaturas da GCM dos grupamentos Comando Força Patrulha, Grupamento de Proteção Ambiental, Canil, Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo) e Patrulha Maria da Penha. Por parte das forças policiais, participaram agentes da 1ª e da 4ª Companhias da 32° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM-M).

Todos foram cumprimentados pelo secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, que compareceu à sede da 1ª Companhia, no Jardim Vitória, antes da operação, conduzida pelo capitão André Vieira Cavallari. Também estiveram no local o vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse, e o comandante da GCM, Rodrigo Kanashiro, que liderou os agentes municipais no trabalho. Ainda participaram o assessor estratégico da pasta, Marcelo Miyasaki, e o subcomandante da GCM, Antônio Marceno.

As prisões

A primeira prisão aconteceu à tarde, em Palmeiras, quando a equipe da Romu deparou-se com indivíduos em atitude suspeita, que, ao perceberem a aproximação da equipe, saíram de frente de um barraco, sendo que um correu com uma mochila nas mãos, tentando se esconder em uma área de mata. A equipe realizou o acompanhamento a pé e conseguiu abordar o indivíduo, recuperando a mochila dispensada e identificando os invólucros contendo as substâncias ilícitas, incluindo 320 porções de cocaína, 167 de maconha e 442 de crack, além de R$ 80.

A segunda prisão aconteceu à noite, no Jardim Colorado. Durante patrulhamento preventivo e ostensivo na rua Germano Fiamini, a equipe do Canil, em conjunto com a Polícia Militar, avistou um indivíduo, que, ao perceber a presença das viaturas, tentou se evadir, arremessando uma sacola para o interior de uma residência.

Diante da atitude suspeita, a equipe fez a abordagem e verificou o conteúdo da sacola localizada, encontrando certa quantidade de substâncias ilícitas. Em nova varredura realizada no quintal da residência, foi localizada uma mochila contendo mais porções de substâncias semelhantes e uma quantia em dinheiro. Ao todo, foram apreendidos 972 porções de maconha, 1.212 de cocaína, 861 de crack e 36 de lança-perfume, além de R$ 4.537.

Para o secretário de Segurança Cidadã, o trabalho em conjunto tem feito a diferença na cidade. “Temos conseguido aumentar a sensação de segurança em Suzano com a presença dos agentes nas ruas. Estamos tendo êxito nas operações que estamos realizando com a Polícia Militar e registrando resultados expressivos. Cumprimento e parabenizo o capitão Cavallari pelo trabalho e seguiremos juntos para garantir tranquilidade aos moradores”, declarou Balbino.