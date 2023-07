Operação Reverse cumpre 28 mandados contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na região

A Polícia Civil cumpriu 28 mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (27) nas cidades de Suzano, Mogi e Ferraz de Vasconcelos pela Operação Reverse, a fim de desbaratar organização criminosa que explora o tráfico de drogas e realiza lavagem de dinheiro na região do Alto Tietê.

Durante as buscas, foram arrecadados documentos importantes para o prosseguimento das investigações, além de telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos, quatro veículos, uma moto elétrica e um jet ski.

Além disso, foram decretadas medidas assecuratórias de bens, com base na Lei de Lavagem de Dinheiro, sendo determinado o bloqueio de ativos em contas bancárias, no valor aproximado de R$ 4,7 milhões.

A operação foi realizada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Mogi, em cumprimento a mandados expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da cidade. Segundo a Dise, há indicativos colhidos durante as investigações que indicam que parte dos alvos das buscas possui ligações com uma organização criminosa que atua em São Paulo.

Os locais onde a operação foi realizada possuíam alto histórico de confronto e hostilidade com as forças policiais, razão pela qual for empregado o efetivo de 175 policiais civis de todas as unidades da Seccional de Mogi, bem como o apoio do Grupo de Responsabilidade Tática do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro), distribuídos em 65 viaturas, além do suporte aéreo do Serviço Aerotático.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação partiu de denúncias anônimas (Disque Denúncia) dando conta da utilização de estabelecimentos comerciais para acobertar os lucros auferidos com a venda de drogas. A Polícia identificou 21 pessoas com possíveis ligações com os fatos investigados. Apesar disso, a operação não culminou em prisões nesta etapa.