Operação da PM no Alto Tietê termina com 10 presos e mais de 900 abordagens

Ao todo, 10 pessoas foram presas - entre elas, seis procurados da Justiça - e 975 pessoas abordadas. A maioria das prisões ocorreu em Mogi das Cruzes, região atendida pelo 17º Batalhão. O saldo apresentado é da Operação São Paulo Mais Seguro no Alto Tietê, realizada nessa quinta-feira, 26. As informações foram divulgadas pelo setor de comunicação do Comando de Policiamento de Área 12 (CPA/M-12).

Na região, a 24ª edição da operação teve outros resultados, como a fiscalização de 499 carros, 149 motos e 33 caminhões. Também houve a apreensão de sete veículos e duas motocicletas. Policiais recuperaram um carro e um caminhão, que eram de origem de alguma ação criminosa. Além disso, 144 multas foram dadas a motoristas por irregularidades.

Pontos de bloqueio

O saldo apresentado pelo comando da PM no Alto Tietê é resultado tanto de patrulhamentos em locais estratégicos, com maior índice de crimes, como também pontos de bloqueios espalhados nas vias da região. Para se ter ideia, a operação envolveu 340 policiais militares, que estavam divididos em 163 viaturas, em 121 pontos estratégicos.