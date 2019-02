Operação 'São Paulo Mais Seguro' é realizada pela Polícia Militar no Alto Tietê

A Polícia Militar desencadeou nesta quarta-feira (13) mais uma edição da operação 'São Paulo Mais Seguro', com a finalidade de reduzir índices criminais, aumentar a presença da polícia nas ruas e a percepção de segurança e o combate direto a determinadas modalidades criminosas. De acordo com a cúpula da corporação, as ações no Alto Tietê e em outras regiões do Estado não têm hora para se encerrar.

O Comando de Policiamento de Área 12 (CPA/M-12), responsável pelos batalhões da região, não divulgou o efetivo empenhado. Mas assegurou que pontos de bloqueio e rondas estratégicas estão sendo realizadas no Alto Tietê, tendo em vista os índices criminais dos municípios da região.

Por enquanto, o balanço prévio indica que duas pessoas foram detidas, na Avenida Brasil, em Suzano. Na ocasião, uma moto e drogas foram apreendidas.

Rodovias

A 4ª Cia do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária (PMRv), que atende as rodovias da região, informou que atuará com foco na prevenção criminal. E que fiscalizará a segurança do trânsito, principalmente o excesso de velocidade, a embriaguez na condução dos veículos, as ultrapassagens proibidas, o uso de cinto de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças, o uso do celular (smartphone) ao volante.