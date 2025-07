Operação Saturação reforça segurança em bairros de Poá e mira combate ao crime

Uma grande ação de patrulhamento da Guarda Civil Municipal (GCM) de Poá foi realizada nesta quinta-feira (10) nos bairros Jardim Medina, Vila Áurea, Jardim Santa Helena, Vila Varela, Calmon Viana e Vila Romana. Intitulada Operação Saturação, a iniciativa teve como objetivo principal prevenir crimes e reforçar a presença da segurança pública nas ruas do município.

Comandada pela Secretaria de Segurança de Poá, a operação foi iniciada às 15h e se estendeu até as 23h, com bloqueios em diversas vias para fiscalização de veículos, motocicletas e abordagens a suspeitos. Ao todo, foram fiscalizados 12 veículos e 15 motocicletas, além de 28 pessoas abordadas pelas equipes.

Mas a ação foi além da repressão ao crime. Durante o patrulhamento, agentes da GCM prestaram socorro a uma pessoa em parada cardiorrespiratória. A vítima foi levada imediatamente ao hospital para o devido atendimento.

O secretário de Segurança de Poá, Comandante Ferreira, destacou que operações como essa passarão a ser rotina no município “Essas ações serão constantes e planejadas com base nos indicadores de criminalidade. Nosso objetivo é percorrer todos os bairros da cidade com operações específicas para cada realidade local, contribuindo com a diminuição dos índices de criminalidade”, afirmou o secretário.

O prefeito de Poá, Saulo Souza, destacou a importância da presença constante das forças de segurança nos bairros da cidade. “O trabalho preventivo é essencial para garantir a segurança da nossa população. Com essas operações, mostramos que a cidade está atenta e comprometida com o bem-estar de todos”, disse o prefeito.