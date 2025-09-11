Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Operação Sem Fronteiras desarticula dois pontos de tráfico em ação da GCM de Itaquá e Polícia Civil

Dois suspeitos foram presos em flagrante

11 setembro 2025 - 18h14Por de Itaquá
Operação Sem Fronteiras desarticula dois pontos de tráfico em ação da GCM de Itaquá e Polícia CivilOperação Sem Fronteiras desarticula dois pontos de tráfico em ação da GCM de Itaquá e Polícia Civil - (Foto: Divulgação)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba participou, nesta quinta-feira (11), da Operação Sem Fronteiras, realizada em conjunto com a Polícia Civil, com o objetivo de combater o tráfico de drogas em áreas estratégicas da cidade e da região. 

Durante a ação, duas casas utilizadas como ponto de venda de entorpecentes, conhecidas como "casas bomba", foram localizadas e desarticuladas. As ocorrências resultaram na prisão em flagrante de dois indivíduos e na apreensão de drogas e dinheiro em espécie.

Na primeira, registrada no bairro Cidade Miguel Badra, em Suzano, as equipes encontraram 410 porções de cocaína, 308 porções de skank, 210 pedras de crack, 150 porções de maconha, 196 unidades de drogas k, além de 101 frascos de lança-perfume e R$ 1,2 mil em espécie. Um indivíduo foi detido.

Já na segunda ação, no Jardim Roseli, em Itaquá, foram apreendidas 249 porções de cocaína, 243 pedras de crack, 200 unidades de drogas k e 175 porções de maconha. Uma mulher foi presa.

"A Operação Sem Fronteiras reforça o compromisso da GCM de Itaquá com a segurança da população e a atuação integrada com as demais forças policiais para o enfrentamento ao tráfico de drogas e à criminalidade", destacou o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.

"Essa operação é um exemplo claro de como a integração entre as forças de segurança pode gerar resultados concretos. Seguiremos atuando de forma firme contra o tráfico e intensificando nossas ações preventivas", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.

