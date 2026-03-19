Operação Tráfico Zero da GCM de Itaquá desarticula casa-bomba na Vila Sônia

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba realizou, entre terça (17) e quarta-feira (18), mais uma fase da Operação Tráfico Zero, que resultou na apreensão de 1.937 entorpecentes.

Na terça (17), na estrada Valter da Silva Costa, em uma comunidade na Vila Sônia, as equipes localizaram um barraco utilizado como ponto de armazenamento de drogas, conhecido como casa-bomba, que estava abandonado.

Foram apreendidos 888 entorpecentes, entre 237 porções de cocaína, 205 unidades de drogas K, 135 porções de substância conhecida como “meleca” (derivada do haxixe), 100 porções de haxixe, 98 eppendorfs de crack e uma pedra bruta da droga para refino, além de 87 porções de skank e 25 frascos de lança-perfume. Também foi localizada a contabilidade do tráfico.

“Nossas equipes atuam com inteligência e rapidez. A desarticulação de casas-bomba é fundamental para interromper a cadeia do tráfico e reduzir a criminalidade”, destacou o secretário de Segurança, Anderson Caldeira.

Na quarta (18), novas ações ampliaram o volume de apreensões. No Jardim Miray, foram 275 porções de crack, 162 de cocaína e 70 unidades de drogas k. Na travessa Santa Mônica, no mesmo bairro, foram apreendidas 80 pedras de crack, 62 porções de cocaína e 35 de drogas K. No Jardim Josely, foram 19 buchas de maconha, 20 de cocaína e cinco de crack.

Outras ocorrências foram registradas no Jardim Amazonas, com a apreensão de 25 porções de cocaína, 20 drogas K e 10 de crack. No Jardim Nossa Senhora D’Ajuda, foram 25 de cocaína, 20 de skank, seis de crack e cinco de drogas k. Já na Vila Virgínia, foram 60 de cocaína, 20 de crack, 12 de skank, 10 de drogas k e 10 de haxixe.

Ainda na Vila Sônia, uma nova intervenção resultou na apreensão de 12 de haxixe, 10 de drogas k, 10 de skank, duas de cocaína e R$ 124 em dinheiro. Por fim, no Jardim Valparaíso, as equipes localizaram 23 eppendorfs de crack, 21 buchas de maconha, 20 porções de cocaína e R$ 87.

Todos os entorpecentes foram apresentados na Delegacia Central. “Estamos intensificando o combate ao tráfico com ações estratégicas e presença constante da GCM nas ruas. Esse resultado mostra que estamos no caminho certo para garantir mais segurança aos moradores”, afirmou o prefeito Eduardo Boigues.

“A Operação Tráfico Zero é fruto de planejamento e integração entre os setores, com foco em enfraquecer o crime organizado e devolver a tranquilidade para a cidade”, completou o secretário de Governo, Marcello Barbosa. Para denúncias, a GCM atende pelo 153, (11) 4753-1108/1421/1274 e (11) 4642-4659.