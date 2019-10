Aposentado se nega a entregar chaves de carro e é baleado na porta de escola

Um aposentado, de 59 anos, foi baleado na porta de uma escola em Ferraz de Vasconcelos, durante a manhã desta terça-feira, 8. Os ladrões atiraram três vezes, quando a vítima se negou a entregar as chaves do veículo. O homem baleado não corre risco de morrer. Os criminosos permanecem foragidos.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi baleada na Rua Manoel de Abreu, região da Vila Margarida. Ele foi socorrido ao Pronto-Socorro (PS) do Hospital Regional Dr. Osíris Florindo Coelho, com um ferimento no braço, e não corre risco de morrer.

Depois do crime, os bandidos roubaram um carro e fugiram sentido Poá. Ainda segundo a PM, no trajeto, os criminosos ainda cometeram um segundo assalto. Ambos veículos foram abandonados na Zona Leste de São Paulo.

Depois da tentativa de latrocínio - roubo seguido de morte -, a polícia realizou buscas aos criminosos que conseguiram escapar. Apesar da notícia sobre o crime, um registro na Polícia Civil ainda não foi realizado.

Um inquérito policial deve ser instaurado para investigar o caso. A investigação deve seguir pelo 1° Distrito Policial (DP), responsável pela região onde ocorreu o crime.