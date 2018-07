Pai deficiente auditivo é suspeito de molestar dos filhos de 5 e 6 anos em Itaquá

Um pai é investigado por ter supostamente molestado os filhos, de 5 e 6 anos, em Itaquaquecetuba. Os crimes aconteceram na casa da família. O bairro não foi divulgado pela polícia para preservar as vítimas, conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A polícia iniciou as investigações está quinta-feira, dia 5, após conselheiras tutelares comunicarem a ocorrência. Segundo elas, funcionários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) atenderam crianças com lesões possivelmente provocadas por abusos sexuais. As vítimas foram levadas à unidade médica pela avó.

No depoimento, as conselheiras relataram que obtiveram informações de que o suspeito do crime era pai das crianças. E que o homem era deficiente auditivo. Além disso, essa seria a segunda ocasião na qual o casal de irmãos era molestado sexualmente.

Tanto as crianças como o suspeito foram levados à delegacia. Ele, porém, não pôde prestar depoimento, pois não havia ninguém apto na delegacia a ser o intérprete. Assim, o homem foi liberado. Já a mãe das crianças foi questionada, por meio de bilhetes, já que também é deficiente auditiva. Ela frisou que nunca presenciou nenhum abuso, e que os filhos nunca haviam lhe dito nada.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher confessou ter sido agredida, em ocasião anterior, pelo suspeito. Disse também que não foi registrar o caso por medo de represálias.

Quanto ao crime, a polícia solicitou exame específico para comprovar os abusos. Caso dê positivo, um pedido de prisão deverá ser solicitado à Justiça.