Pai e filho são encontrados mortos dentro de carro em sítio de Mogi

Atualizado às 15h27

Um motorista, de 39, e o filho, de 4 anos, foram encontrados mortos dentro de um carro, na manhã desta quinta-feira, 19, em um sítio na Estrada Velha do Taboão, em Mogi das Cruzes. Segundo a Polícia Civil, depois de perder a guarda da criança, o homem atirou contra a cabeça do menino e, depois, se matou.

O crime ocorreu durante a madrugada. O homem é morador do Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo. Segundo a polícia, ele veio à região, na companhia do filho, depois de receber a notícia de que perderia a guarda da criança.

No boletim, a mãe do homem diz que, durante a manhã, foi procurá-los e encontrou os corpos no carro. Ela ligou tanto para a Polícia Militar quanto para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma médica foi ao sítio para constatar a morte.

A perícia analisou a cena do crime. A investigação será realizada por policiais do 3° Distrito Policial (DP) de César de Souza.