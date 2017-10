Ao lado do filho, pai é baleado em tentativa de assalto em Itaquá; cliente fica ferido

Duas pessoas foram baleadas durante assalto a um bar, na Rua Américo Vespúcio, no bairro Vila Augusta, em Itaquaquecetuba. Os tiros teriam sido realizados pelos bandidos, depois que o dono do estabelecimento reagiu à ação e tentou tirar a arma de um dos suspeitos. Ele foi atingido na cabeça e não corre risco de morte. Uma segunda pessoa também ficou ferida. A Polícia Civil deve confirmar nesta semana se um dos assaltantes reside em Suzano.

O fato ocorreu na noite da última sexta-feira (27), mas foi registrado durante a madrugada de sábado (28). De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), um bandido entrou no bar e comunicou o assalto. O dono do estabelecimento reagiu e tentou tirar o revólver das mãos do assaltante. O filho da vítima tentou ajudar, mas, um segundo suspeito entrou no comércio e atirou diversas vezes contra eles.

Os bandidos fugiram, porém acertaram a parte de trás da cabeça do comerciante, além de um cliente do bar. Os feridos foram, por meios próprios, a unidades de saúde da cidade: Hospital Santa Marcelina e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Caiuby.

A Polícia Militar (PM) esteve no local do crime, mas ninguém foi encontrado. Ainda segundo o B.O., os policiais encontraram o filho do comerciante, depois de vinte minutos. Isto porque o rapaz tinha socorrido o pai. A perícia esteve no local e recolheu uma munição deflagrada, bem como duas máquinas caça-níqueis.

No registro do caso, um cliente do bar disse conhecer o local em que um assaltante reside. As informações deverão ser apuradas pela Polícia Civil. O caso foi registrado na Delegacia Central da cidade.