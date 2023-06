Pai suspeito de participar de assassinato de criança de seis anos em Salesópolis é preso

A Polícia Civil de Mogi das Cruzes prendeu, nesta segunda-feira (12), Thiago Alves da Silva Duarte, apontado pelas investigações como suspeito de ter participação no assassinato do próprio filho, Thiago Junior Duarte, de seis anos, ocorrido no dia 7 de outubro do ano passado na Estrada Bracaia, no bairro Grama, em Salesópolis.

A prisão foi realizada pela equipe do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes, que localizou o homem na Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo. Duarte já tinha um mandado de prisão preventiva contra ele expedido pela Justiça e impôs muitas dificuldades à Polícia para capturá-lo. Inclusive, segundo o SHPP, o pai da criança “trocava de esconderijo”.

“Há de se ressaltar a extrema complexidade e dificuldade das investigações, uma vez que o indiciado Thiago trocava de esconderijo, a ponto de serem realizadas diligências na cidade de Foz de Iguaçu/PR, fronteira com o Paraguai, local (para) onde Thiago pretendia fugir”, informou a delegacia especializada em investigações sobre homicídios de Mogi.

Reviravolta

O caso é um dos mais assustadores dos últimos anos e chocou a população de Salesópolis pela extrema violência empregada no assassinato do menino. Ele foi encontrado morto e empalado com pedaços de madeira nas regiões da boca e do ânus.

A mãe da criança foi presa logo após o crime. De acordo com as investigações, ela teve um surto durante uma briga com o homem e arrastou a criança para a mata, provocando a morte dela. O pai, mesmo ciente do que estava ocorrendo, não tentou socorrer a criança.

O menino foi encontrado com profundos ferimentos no corpo. Imediatamente, o SHPP foi acionado para dar início às investigações.

O caso é investigado pelo SHPP como homicídio qualificado consumado e estupro de vulnerável consumado. O DS não localizou a defesa do suspeito, mas a versão será publicada assim que houver um posicionamento.