Pai transtornado sequestra e tenta enforcar filha no Dona Benta em Suzano

A Polícia Militar resgatou uma criança, de 3 anos, sequestrada pelo pai, de 30 anos, na Rua Raimundo da Silva, Dona Benta, em Suzano, durante a manhã desta sexta-feira, 30. O suspeito, que estava transtornado, ameaçava matar a filha e, inclusive, chegou a enforcá-la quando iria ser preso pelos policiais Lino e Danillo. O caso está em andamento no 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista.

Segundo a PM, o suspeito pegou a filha na casa da avó paterna. Ele pulou a laje com a criança no colo e foi flagrado por familiares. Foi então que a primeira ameaça de morte contra a criança foi dada. Na ocasião, o homem afirmou que iria matá-la, caso alguém fosse atrás.

Familiares viram o momento que o suspeito pegou um ônibus intermunicipal, sentido Suzano, e o denunciaram. A PM fez um grande cerco, inclusive chegando a acompanhar o itinerário do coletivo. Assim que desceu do ônibus, o suspeito foi seguido.

Ainda de acordo com a polícia, o homem tentou fugir, mas sem sucesso. Em seguida, o suspeito caiu em cima da criança e começou a enforcá-la. Os policiais, porém, intervieram às agressões e evitaram algo pior. A criança teve lesões leves.

A respeito do crime, o suspeito preso disse que a intenção era a de levar a criança para ex-companheira, que supostamente estaria se envolvendo amorosamente com outra pessoa. O caso ainda segue em andamento. O texto pode ser alterado, com a divulgação de quais crimes o homem poderá responder.