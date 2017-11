Pai usa WhatsApp da filha e marca encontro com suspeito de pedofilia na Estação Suzano

Um pai usou o WhatsApp da filha para marcar com um suspeito de pedofilia, de 41 anos. Ele teria visto conversas de cunho sexual que o homem mantinha com a vítima pelo aplicativo de mensagens instântaneas. O encontro foi acompanhado por policiais civis de Itaquaquecetuba. Na ocasião, o suspeito foi preso em flagrante na Estação Suzano. De acordo com a Polícia Civil, o celular do suspeito tinha vídeos e imagens sexuais de adolescentes.

O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (6). De acordo com a Polícia, o pai foi à delegacia para pedir ajuda. Com um celular em mãos, o homem mostrou conversas que um homem – aparentando ter mais de 30 anos – tinha com a filha, de 12 anos. O diálogo era exclusivamente de cunho sexual.

Em seguida, o pai da vítima e investigadores planejaram um modo no qual o suspeito pudesse ser preso em flagrante. Para isto, eles confirmaram o encontro com o pedófilo nas catracas da Estação Suzano. Como medida de segurança, um policial a acompanharia.

Quando chegaram ao local marcado, os policiais esperaram que o suspeito se aproximasse para detê-lo. Em poucos minutos, o homem foi algemado e tirado do local. Isto porque poderia correr riscos de ser linchado pela população.

Segundo a Polícia, o suspeito alegou que não tinha conhecimento de que a vítima tinha apenas 12 anos. Além disso, o homem não tinha passagens na Justiça. Ele responderá pelos crimes de possuir ou armazenar fotografia de adolescentes e transmissão e distribuição de imagens sexuais a menores de idade.