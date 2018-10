Para escapar de prisão, ladrão engole nota de R$ 50 no Centro de Suzano

Um fato incomum chamou à atenção de policiais militares de Suzano, durante a manhã desta sexta-feira (19). Ao realizar a prisão de um suspeito de roubo, o homem engoliu uma nota de R$ 50, com a intenção de sumir com a prova do assalto ocorrido instantes antes, na Rua Campos Salles, no Centro.

Segundo a Polícia Militar, a vítima seria um adolescente. Ele caminhava pela região central, quando o suspeito o parou. Primeiro, o bandido pediu o celular. E, em seguida, o questionou se teria alguma quantia em dinheiro.

Foi aí que o adolescente entregou a nota ao bandido. Porém, a ação foi flagrada por policiais militares (PMs). O indivíduo foi preso em flagrante por assalto.

Na delegacia, a polícia descobriu que o suspeito era foragido da Justiça, inclusive pelo mesmo cometido hoje (assalto). Agora, o homem, que é dependente químico, irá ser transferido a um Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.