Para escapar de prisão por furto, homem pula de carro em movimento

Um homem pulou de um carro em movimento durante uma ação da Polícia Militar, durante a noite de sexta-feira, 21, na Rua Monte Alto, no bairro Tipóia, em Itaquaquecetuba. De acordo com a polícia, a tentativa de fuga se deu por conta de que o veículo no qual o suspeito dirigia tinha sido furtado na Capital.

Segundo a polícia, a perseguição começou após o suspeito ver a viatura e realizar manobras bruscas, o que levantou suspeitas. A fuga não durou muito tempo, uma vez que o suspeito pulou do carro em movimento.

Houve uma tentativa de fuga a pé, mas que logo foi frustrada. Durante a abordagem ao suspeito, nenhum item ilícito foi encontrado. Policiais verificaram o veículo e perceberam que o miolo de ignição tinha sido estourado e havia um módulo acoplado ao motor.

Ainda de acordo com a PM, o carro tinha sido furtado há poucas horas. O proprietário do veículo só se deu conta de que tinha sido vítima de um crime, após policiais ligarem e informarem sobre o fato. A declaração do suspeito quanto ao caso não foi divulgada.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Itaquaquecetuba como furto.