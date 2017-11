Para intimidar vítimas, bandidos atiram para o alto em assalto

A Polícia procura os bandidos que atiraram para o alto com o intuito de intimar duas pessoas durante um assalto neste fim de semana, em Itaquaquecetuba. Apesar do susto, as vítimas não sofreram nenhum tipo de lesão. Os suspeitos fugiram levando documentos pessoais e cartões bancários.

O roubo foi registrado nesta segunda-feira (6). Porém, o crime ocorreu no sábado (4). Dois amigos seguiam pela Estrada Santa Isabel, na Vila Zasuína, quando foram abordados por assaltantes. Os bandidos estavam em um Citroen C3. Apenas um suspeito estava armado.

Segundo a Polícia, os assaltantes conseguiram roubar pertences pessoais e a moto de uma das vítimas. Depois disto, os bandidos ainda atiraram duas vezes para o alto, com o intuito de intimidá-los.

No registro do caso, a vítima disse não ter condições de identificar ou detalhar as características dos suspeitos. Isto porque o vidro do carro estava fechado, bem como o estado de adrenalina que ficou.