Paraguaio é preso com espingarda, revólver e munições

Um paraguaio, de 34 anos, foi preso pela Polícia Militar na terça-feira à noite, 17, em Itaquaquecetuba. Com ele, policiais encontraram uma espingarda e um revólver, além de munições. De acordo com a PM, o homem alegou que as armas eram para a própria segurança.

Policiais foram até à Rua Rodeio Bonito, no Jardim Tropical, para verificar denúncia de trabalho escravo em uma oficina de costura. O paraguaio permitiu a entrada no imóvel. Foi confirmado que o local tratava-se de uma oficina, no entanto, os trabalhadores negaram estar sob condições desumanas.

Segundo a polícia, a denúncia indicava ainda que o dono da oficina teria armas escondidas. Quando questionado sobre tal acusação, o paraguaio falou que as escondia em um tambor. Os policiais localizaram tanto munições intactas quanto deflagradas, ou seja, que foram disparadas.

À PM, o suspeito falou ter comprado as armas de um desconhecido. Disse ainda que sabia sobre a lei brasileira, em relação à posse de armas, mas que optou por comprá-las por causa da violência do bairro.

Na delegacia, foi arbitrada uma fiança de R$ 1 mil. O paraguaio pagou a quantia e vai responder em liberdade ao crime de posse irregular de arma de fogo.