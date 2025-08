Paraquedista é resgatado após queda no Pico do Urubu

Um paraquedista, ainda não identificado, ficou ferido após cair durante um voo no Pico do Urubu, em Mogi das Cruzes, neste domingo (03). A operação de resgate contou com o Corpo de Bombeiros e o helicóptero Águia da Polícia Militar.

Segundo a PM, o homem foi encontrado em uma área de difícil acesso na mata. O helicóptero Águia foi acionado para auxiliar no resgate.

A unidade de resgate avaliou a vítima que não sentia as pernas. Ele foi socorrido e levado ao Hospital das Clínicas, em São Paulo.

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.