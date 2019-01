Parente é principal suspeito de ter matado e esquartejado família de bolivianos

A Polícia Civil disse nesta quarta-feira (9) ter identificado o principal suspeito de ter assassinado e esquartejado uma família de bolivianos (pai, mãe e filho, de 8 anos), em Itaquaquecetuba. Os corpos de Irma Morante Sanizo, de 38 anos, Jesus Reynaldo Condori, de 39 anos, e Gian Abner Morante Condori, de 8 anos, foram encontrados em uma mala e em sacos de lixo, no banheiro de um imóvel alugado, na Rua Serra Formosa, no Jardim Paineira, durante o final da noite dessa terça-feira (8). Um pedido de prisão deve ser enviado à Justiça.

O investigado é o cunhado das vítimas. Ele foi o último a ser visto com a família. A hipótese é que ele tenha matado os parentes, em represália a um desentendimento ocorrido no dia 23 de dezembro. No dia seguinte à briga, o suspeito chegou em casa, na Capital, embriagado e na companhia do sobrinho, o que despertou estranheza na esposa.

Três dias depois, o suspeito pediu ajuda de um amigo para intermediar a locação de um imóvel, em Itaquá. Foram pagos cerca de R$ 3 mil. Disse ainda que precisava de ajuda para transportar máquinas de costura e outros equipamentos ao imóvel, o que foi realizado por este amigo e um funcionário do casal assassinado, que não desconfiaram da chacina.

A partir desse dia, o suspeito não foi mais visto. O último contato foi na segunda-feira, por volta das 19 horas. Segundo a polícia, clientes das vítimas, que tinha uma confecção no Brás, no Centro de São Paulo, relataram que uma pessoa estaria tentando forjar a assassinatura em cheques.

Investigação

Ao DS, pessoas ligadas à investigação reforçam tese de que a chacina tenha sido planejada. Agora, o caso será analisado pelo 1º Distrito Policial (DP) do Jardim Caiuby (distrito policial que atende a região onde ocorreu o crime). Um pedido de prisão deve ser formalizado ainda nesta quarta-feira e enviado à Justiça.